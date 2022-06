Incendio nelle campagne di Quartu, fra via dell’Autonomia e via San Martino.

Il fuoco potrebbe essersi sviluppato fra le stoppie a ridosso della strada sino a raggiungere del materiale in plastica.

Nell’area interessata si sono formate alte lingue di fuoco con l’aria ammorbata dal fumo che si è sprigionato.

Immediato l’allarme lanciato da automobilisti in transito in via dell’Autonomia con il successivo arrivo di una squadra dei Vigili del fuoco di Cagliari e di una volante del Commissariato di Polizia di Quartu.

Le fiamme sono state spente dopo alcune ore di duro lavoro.

