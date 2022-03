Allarme a Castiadas per la scomparsa di un ottantenne, Luciano Luccheddu. L’uomo, uscito di casa ieri, non vi ha ancora fatto rientro. Oggi la denuncia dei familiari che hanno fatto scattare le ricerche.

Il pensionato che risiede a Olia Speciosa potrebbe essere uscito in bicicletta: qualcuno lo avrebbe visto a Muravera, ma in merito non ci sono certezze.

I carabinieri di Castiadas e della Compagnia di San Vito sono impegnati nelle ricerche assieme alle associazioni di volontariato, alla Polizia locale e ai familiari.

L’uomo è stato cercato a lungo su tutto il territorio: battute sono state effettuate nel pomeriggio tra Castiadas centro, le borgate e nell’entroterra. Tutto inutile, sino a tarda sera dell’uomo non è stata trovata traccia.

"Se qualcuno dovesse avvistarlo o ne ha già avuto notizia - dice il sindaco Eugenio Murgioni - è pregato di darne immediata comunicazione”.

