È ripartito oggi e andrà avanti sino al 15 settembre il servizio bus navetta estivo che collega i Comuni di Villaputzu, Muravera e San Vito fra loro e poi con la località turistica di Porto Corallo al prezzo simbolico di un euro. Così come lo scorso anno la navetta – dal momento che il ponte di ferro tra Villaputzu e ancora chiuso e non si hanno indicazioni sul termine dei lavori (sempre fermi, si è in attesa delle decisioni della Città Metropolitana di Cagliari) - dovrà transitare su un tratto della nuova statale 125 con conseguente aumento dei tempi di percorrenza. Sei le corse previste: le prime partono rispettivamente alle 8 (capolinea San Vito, via Nazionale 85) e alle 9.30 (capolinea piano di zona Porto Tramatzu, a Porto Corallo). Le corse sono in programma ogni due ore circa. Il biglietto può essere acquistato direttamente a bordo.

Il bus navetta, inaugurato nel 2013 tra Villaputzu e Muravera, dal 2018 comprende anche il Comune di San Vito ed è finanziato dalla Regione. I numeri dei passeggeri sono in continua crescita, soprattutto a luglio e agosto. Nei prossimi giorni saranno comunicati anche i tempi di attivazione per la navetta del Comune di Muravera tra il centro del paese e le spiagge (compresa Costa Rei): “I nostri uffici sono al lavoro – ha sottolineato la sindaca Francesca Mattana - per trovare le soluzioni più celeri per attivare il servizio bus navetta per le spiagge di Muravera e Costa Rei”.

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