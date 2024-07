Romanzi, poesie, racconti e saggi. C’è di tutto all’interno delle casette in legno sistemate in alcuni punti del paese. Volumi che chiunque può prendere in prestito e, dopo averli letti, rimetterli a posto o sistemarli in un’altra casettina. Prende corpo il progetto Serdiana Bookcrossing nato da un’idea di Alessandra Milia, grande amante della lettura, e dal suo desiderio di condividere con i suoi concittadini la sua grande passione per i libri. Una proposta accolta con entusiasmo dal sindaco Maurizio Cuccu. Tre per il momento le postazioni utilizzabili, in Piazza Gruxi ‘e Ferru, in via Monsignor Saba e nella parete esterna dell’abitazione di Alessandra Milia. Altre due saranno installate nelle piazze Aldo Moro ed Eroici Caduti non appena si concluderanno i lavori di riqualificazione delle due aree. Previste anche due postazioni alle scuole medie ed elementari che saranno sistemate alla riapertura dell’anno scolastico. Obiettivo del progetto è la diffusione della cultura attraverso la promozione della lettura. Ma non solo: l’iniziativa di bookcrossing punta a coinvolgere tutta la cittadinanza: chiunque potrà donare un libro sistemandolo in una delle casette o prendere un prestito il volume preferito. Senza dimenticare l’aspetto estetico: le casette colorate in legno migliorano il decoro urbano e stimolano la buona pratica del riciclo dei materiali nel rispetto dell’ambiente.

