Nell’ambito dei controlli sul rispetto della normativa anti-Covid, i carabinieri di Teulada hanno segnalato alla Prefettura di Cagliari un 31enne di professione pasticciere. Nel corso delle verifiche effettuate nell’esercizio pubblico in cui l’uomo lavora, non ha potuto esibire la certificazione verde prevista dall’apposito decreto che gli avrebbe consentito di poter operare in maniera legittima e senza rischi per l'utenza.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata