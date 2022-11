Aperte le domande per la richiesta del bonus “Nidi gratis” relativo al primo semestre 2022, finalizzato all’abbattimento della retta per la frequenza in nidi e micronidi pubblici o privati. Possono fare domanda al Comune i nuclei familiari con uno o più figli a carico, di età compresa tra i 0 e i 3 anni, anche in adozione o in affido pre-adottivo, che hanno presentato domanda Bonus nidi Inps. Un aiuto che di sicuro aiuterà le famiglie in un periodo di forte crisi.

