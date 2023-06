Fabrizio Marongiu – l’ex vigile urbano trovato senza vita in una casa di via Sant’Antonio, forse vittima di un malore fatale - era molto conosciuto in città.

Non solo per la sua professione di agente di polizia locale, ma anche per la sua attività di scrittore.

Tra le sue opere, il libro “L'Ultima truffa” fatto di storie in prosa.

Marongiu aveva studiato al liceo e frequentato l'Università. Nel 2000 era stato assunto al Comune come Vigile urbano.

Alcuni anni fa il trasferimento nel settore Cultura dello stesso Comune.

Alla notizia della tragedia lo hanno ricordato tanti ex colleghi e lo stesso sindaco di Quartu, Graziano Milia: «Una persona buona e di cultura».

