Un nuovo murale si aggiunge e completa l’opera dell’artista sardo Jorghe all’Aeroporto di Cagliari: dopo L’Albero della Vita, che accoglie i passeggeri in arrivo dalla stazione ferroviaria, sullo stesso percorso si aggiunge La Galleria degli Ulivi. Il dipinto, che si estende per quasi novecento metri quadrati, corre lungo il viadotto che porta alla torre principale degli arrivi, accompagnando i viaggiatori in un'esperienza artistica unica.

Jorghe, al secolo Giorgio Casu, è un artista sardo di fama internazionale che ha fatto della sua creatività un simbolo della Sardegna . Dopo aver conquistato New York con opere come The Owl, esposto a Times Square, e aver lasciato il segno allo Stadio Amsicora con l'iconico murale di Gigi Riva, firma così un altro capolavoro dedicato a tutti i viaggiatori in partenza e in arrivo in Sardegna.

«Il fatto di aver dipinto il soffitto ha reso quest’opera particolarmente insidiosa, Sono contentissimo di poter mostrare il lavoro finito», ha detto Casu.

