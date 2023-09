Lutto a Torre delle Stelle (Maracalagonis) per la morte di Manni Schwarz, storico titolare della scuola sub. Ieri un malore improvviso, aveva 66 anni. Tedesco ma ormai sardo d’adozione, amava l’Isola, il mare e il suo lavoro.

Sui social i messaggi di amici, colleghi e conoscenti, che si stringono alla famiglia nel grande dolore. Tra loro anche il gruppo delle Guardie Ambientali della Sardegna: «Apprendiamo la triste notizia della scomparsa improvvisa del nostro caro amico Manni Schwarz titolare della scuola subacquea di Torre delle stelle, la sua scomparsa un fulmine a ciel sereno, ci lascia un uomo, un amico e per molti di noi un maestro, Tedesco di nascita ma Sardo a tutti gli effetti, nei primi anni novanta ha insegnato a molti di noi le prime basi della subacquea, stringendo un legame di amicizia che raramente si osserva, un amante del mare e soprattutto della compagnia!»

«Si dice che la vita è un viaggio – continua il post – che ti permette di fare amicizia con molte persone sulla tua strada. Ma solo in pochi saranno in grado di rimanere nel tuo cuore per sempre. Manny Tu sei uno di quelli! Ci mancherai. Ci stringiamo al dolore della moglie Cecilia e a tutta la famiglia. Ti vogliamo ricordare con queste foto che incarnano la tua persona, il tuo lavoro, la tua passione».

