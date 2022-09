È morto nella notte don Gianni Paderi, parroco del litorale che per 20 anni ha retto la parrocchia di Santa Maria degli Angeli a Flumini (Quartu).

77 anni, il sacerdote era un punto di riferimento per tutta la comunità religiosa che ora esprime il grande dolore per questa perdita. In molti ricordano le sue delicate ma incisive parole nei momenti in cui ha dovuto seppellire le vittime di terribili incidenti stradali e consolare i parenti rimasti a piangere i loro cari.

Don Paderi era ricoverato in ospedale da qualche settimana dopo un’emorragia cerebrale.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata