Dopo il Consiglio comunale di Sinnai, anche le assemblee civiche di Maracalagonis e Quartucciu si apprestano ad approvare la convenzione necessaria per affidare lo studio del progetto per la realizzazione della rete idrica che porterà l'acqua nei villaggi lungo la vecchia Orientale: San Gaetano, La Maddalena, villaggio dei Gigli, delle Mimose, San Paolo, S'Incantu, delle Rose, dei Gigli e di altre località montane.

I sindaci di Maracalagonis Francesca Fadda e di Quartucciu Pietro Pisu hanno annunciato la convocazione del Consiglio per l'approvazione della convenzione, rispettivamente per la prossima settimana e per l'inizio di aprile.

Il Comune capofila è quello di Sinnai che a fine febbraio ha votato la stessa convenzione con i voti della maggioranza e della minoranza. Dopo lo studio del progetto sarà possibile chiedere i fondi per realizzare la rete attesa da decenni. Tremila le persone interessate. La scorsa estate, con i pozzi a secco, nei villaggi l'acqua è stata assicurata con l'uso delle autobotti. Se non pioverà, si rischia anche per la prossima estate, con i molti pozzi a secco.

