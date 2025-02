Aveva minacciato un passante per portargli via una sigaretta, nel quartiere di Stampace, a Cagliari. Per questo, e anche in virtù di una serie di precedenti, era scattata una pesante condanna al carcere nei confronti di un cinquantunenne domiciliato ad Assemini, ma residente nel capoluogo, con l’accusa di tentata rapina.

Nel corso del procedimento penale gli era stata concessa la possibilità di richiedere una misura alternativa alla detenzione, ma l’interessato non ha provveduto ad avviare le procedure necessarie.

Di conseguenza, la Procura ha disposto il ripristino dell’ordine di esecuzione, che si è concretizzato con l’arresto eseguito questa mattina dai Carabinieri di Assemini: ora è a Uta e sconterà la pena residua di un anno e otto mesi.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata