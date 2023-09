Viale Marconi, rotatoria di Is Pontis Paris, tra Cagliari e Quartu: è il 17 settembre 2016 e all’alba, alle 4.30 per la precisione, una serata tra locali notturni e discoteche si chiude in tragedia per un gruppo di ragazzi.

Cinque amici in una Volkswagen Golf, lo schianto alla rotatoria sulla via del ritorno di casa. Tre teli bianchi per coprire i corpi di altrettante vittime: Davide Giunchini, 26enne di Sinnai, Manuela Olla, 21 anni, e Anna Maria Perra, 18 ancora non compiuti, queste ultime entrambe di Quartu. In due si salvano: una 15enne di Quartu e Alberto Porru, 25enne di Maracalagonis che era alla guida dell’auto, unico dei 5 con la cintura di sicurezza.

Questa la ricostruzione dell’incidente su L’Unione Sarda dell’indomani. «La Golf che proveniva da Cagliari a velocità sostenuta (si stima 120 km orari) ha fatto un volo di una decina di metri atterrando sull’asfalto, sbattendo e lasciando una strisciata mista a tracce di olio. A quel punto Porru avrebbe perso il controllo della Golf. Prima l’impatto contro un palo in cemento che sorregge i cavi del filobus. Il motore è finito nel vicino canneto. La vettura si è ribaltata più volte».

Polizia locale e ambulanze arrivano nel tratto finale di viale Marconi dopo le telefonate di alcuni automobilisti, che in mezzo alla rotatoria avevano visto l’auto completamente disintegrata. Morte sul colpo le due ragazze, Giunchini è morto poco prima di essere sistemato sulla barella per la corsa in ospedale.

Un dramma che ricorda quello avvenuto una settimana fa proprio in viale Marconi, in cui quattro ragazzi hanno perso la vita e due si sono salvati in seguito a un drammatico incidente, anche loro erano di ritorno dai locali della movida.

(Unioneonline/L)

