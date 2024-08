Verrà presentato domani 6 agosto in Piazza Margherita a Villasimius il docu-film di Andrea Loddo "Radici di bronzo. La terra dei sardi". La serata è promossa con la collaborazione dell’associazione "La Tartaruga ODV" di Villasimius ed il Comune. “Radici di Bronzo” è un docu-film ambientato nella Sardegna del 1274 a.C., ispirato dallo studio storico della “Civiltà Nuragica”. Tramite la voce narrante del protagonista, lo spettatore sarà accompagnato in un viaggio a ritroso nel tempo, alla scoperta della misteriosa e antica civiltà nuragica.

Una storia di donne e di uomini che hanno caratterizzato uno dei periodi di maggior splendore della terra più archeologica al mondo. La storia è ambientata nel 1274 a.C., in coincidenza con la fine della battaglia di Qadesh, un avvenimento storico svoltosi nel territorio di Amurru, allora conteso tra l’impero Ititta e quello Egizio. Il film segue il Principe Dan, il “Guerriero Spadaccino corazzato da Uta”, di ritorno in Sardegna con i suoi commilitoni dopo una missione in Egitto, dove hanno combattuto al servizio del Faraone Ramses II.

Dopo la proiezione del film si potranno ammirare le riproduzioni di abiti, bronzetti, armi e armature di epoca nuragica illustrati e commentati dal regista Andrea Loddo.

© Riproduzione riservata