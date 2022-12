L'Ufficio Anagrafe, con la collaborazione della Polizia Locale, ha provveduto alla revisione della numerazione civica della Via Flumendosa a Villaputzu. Per questo, i residenti in questa strada sono invitati a contattare l'Ufficio Anagrafe per concordare un appuntamento ed effettuare l'aggiornamento dell'indirizzo oltre che ritirare la targhetta con il nuovo numero civico.

Si sta inoltre procedendo con la verifica della numerazione civica nelle restanti vie per giungere alla risoluzione delle varie problematiche esistenti nel territorio (case distinte con lo stesso numero civico, denominazione della via non corretta, assenza del numero civico ecc).

