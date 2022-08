Grande attesa a Villaputzu per il Festival delle launeddas, una delle serate clou dell'estate in programma per questa sera alle 20,30. Atteso il pubblico delle grandi occasioni con turisti e villeggianti annunciati da tutte le spiagge della costa sud orientale.

Uno spettacolo straordinario quello in programma in piazza Marconi e che si ripete per la 15esima volta con la partecipazione dei migliori suonatori di launeddas locali e della Sardegna.

Nell'isola pedonale in via Nazionale è in programma anche l'atteso "Street Food" con i piatti dei prodotti tipici locali. Il tutto nell'ambito degli appuntamenti dell'estate putzese che per metà mese propone anche la Festa del mare.

"Una serie di manifestazioni – dice il sindaco Sandro Porcu – di grandissimo richiamo. Ci attendiamo il pubblico delle grandi occasioni con turisti e villeggianti che saranno graditi ospiti. Una occasione per conoscere l'arte, le tradizioni, la nostra cucina e la nostra cultura”.

Antonio Serreli

