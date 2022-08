Due milioni e 300mila euro sono stati concessi al Comune di Villaputzu per l’intera ricostruzione del polo dell’infanzia, comprendente l’Asilo Nido e la Scuola dell’Infanzia. La somma è stata stanziata nell’ambito delle azioni per il potenziamento dei servizi d’istruzione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

“Una bella notizia per il paese”, dice il sindaco di Villaputzu, Sandro Porcu. “Nei prossimi giorni – prosegue il primo cittadino – verranno richieste ai nostri uffici delle integrazioni documentali che serviranno per perfezionare e confermare il finanziamento e poter quindi iniziare tutto l’iter per la realizzazione della nuova scuola. Questo importante ulteriore finanziamento si aggiunge a quello di quasi cinque milioni di euro ottenuti per la ricostruzione del polo scolastico, comprendente l’accorpamento Scuola Primaria e Secondaria di primo grado (medie ed elementari)”.

“Continuiamo in questo modo ad investire sull’istruzione – la conclusione – anche attraverso la realizzazione di nuove scuole, assicurando il diritto all’istruzione e garantendo il concreto sostegno alle famiglie”.

