Villa San Pietro avrà una via intitolata al Martire Guerriero: oggi alle 19 verrà inaugurata la strada di collegamento che unisce via Mazzini al corso Vittorio Emanuele.

La sindaca, Marina Madeddu, spiega come l’idea di intitolare la nuova via a sant’Efisio nasca dall’attaccamento della comunità nei suoi confronti: «I lavori per la realizzazione di questa importante strada sono finalmente ultimati, e in segno di devozione degli abitanti di Villa San Pietro abbiamo pensato che il nome più appropriato da dare alla via fosse proprio quello di sant’Efisio. Si tratta di una strada strategica, perché risponde all’esigenza di dare al centro storico una viabilità alternativa, alleggerendone il carico di traffico, e che corre intercettando l’antico percorso di sant’Efisio. I lavori sono stati realizzati grazie al finanziamento dedicato al Cammino di sant’Efisio, messo a disposizione dalla Città Metropolitana».

La cerimonia di intitolazione sarà preceduta alle 18 dalla celebrazione di un messa nella chiesa grande: la serata si concluderà con un intrattenimento musicale e le fave bollite offerte dalla Pro loco.

