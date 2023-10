Si terrà questa sera a Sinnai un seminario dedicato alla nutrizione e all’attività fisica come elementi fondamentali per un invecchiamento attivo del progetto "Vivere a lungo, vivere bene" organizzato dalla Federazione Anziani e Pensionati delle Acli di Cagliari. L'appuntamento è dalle 17,30 nella sede della Polisolidale in via Libertà.

All’incontro, organizzato sul territorio in collaborazione con l'associazione Polisolidale, prenderanno parte Francesco Pisano, segretario della FAP Acli Cagliari, Giacomo Carta, presidente delle Acli di Cagliari e Claudia Leone, referente tecnica del progetto, Carla Pusceddu, coordinatrice area invecchiamento dell’associazione Polisolidale, Anna Maria Littera, referente Centri di aggregazione sociale, Emanuela Casula, nutrizionista e Leonardo Taccori, laurea in Scienze Motorie.

Il progetto prevede una serie di seminari su tutto il territorio dell’area Metropolitana di Cagliari, quindi saranno organizzate numerose azioni dedicate agli over 60, dai laboratori gastronomici, creativi, fino alle attività a contatto con la natura, le passeggiate e le escursioni orientate a promuovere il mantenersi in forma attraverso l’esercizio fisico, aperte a tutti, e pensate per stimolare al contempo lo scambio intergenerazionale.

«Questa iniziativa si inserisce pienamente negli obiettivi dell’attività della nostra associazione, per questo per noi è importante ampliare il più possibile il bacino di partecipanti e coinvolgere tutti coloro che possono avere beneficio dal progetto – spiega il segretario della FAP Acli di Cagliari Francesco Pisano –. Durante gli incontri raccoglieremo le domande di partecipazione per le altre attività che seguiranno da qui a fine anno».

A seguire prenderanno il via le attività pratiche che saranno realizzate grazie a un team di esperti, psicologi con esperienza nel settore della promozione dell’invecchiamento attivo, operatori del terzo settore impegnati nel mondo della cura degli over 60 e dai volontari del Servizio Civile Nazionale, con l’obiettivo di contribuire ad educare a stili di vita sani, comportamenti e abitudini che migliorano il processo di invecchiamento.

