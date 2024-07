Successo a Settimo San Pietro della serata di danza in notturna nel campo del tennis club con un migliaio di spettatori.

La manifestazione è stata organizzata dalla “ASD Settimo danza” con tanti protagonisti che hanno riscosso tanto consenso. Una disciplina, quella della danza, che si protrae nel tempo e che regolarmente si conclude con saggio finale della Ads Settimo.

Una serata coinvolgente dopo il successo del torneo di calcio de “is bixinaus”. Ora nell'ambito dell'estata settimese è in corso il torneo multisport organizzato dalla SS Dym Sport in collaborazione con il Comune. Fino al 2 agosto centinaia di ragazze e ragazzi si sfideranno in 9 discipline sportive all’insegna del divertimento e della socialità .

