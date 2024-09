Il corteo colorato delle Vespe e delle 500 animerà Selegas e gli altri centri della Trexenta. Si terrà domani, domenica 8 settembre, il raduno delle Fiat 500, delle Vespa Piaggio e delle auto e moto d’epoca promosso in occasione del terzo memorial Valentino Melis. Organizza l’amministrazione comunale di Selegas in collaborazione con l’associazione Pro loco e con la famiglia di Valentino, il giovane imprenditore scomparso prematuramente alcuni anni fa. «Proponiamo un viaggio nel tempo, dove motori e passione si incontrano celebrando le leggende che hanno segnato la nostra storia su due e quattro ruote», dice l’imprenditore Riccardo Melis, fratello del compianto Valentino.

Questo il programma: alle 9.30 l’incontro in Piazza Imperiale, alle 10.30 la partenza per il tour di 15 km, alle 11.40 sosta e aperitivo nel nuraghe Piscu di Suelli, alle 13 l’arrivo in Piazza Imperiale a Selegas e alle 13.30 il pranzo all’ombra dei gazebo con malloreddus alla campidanese e carne alla griglia. A seguire intrattenimento musicale sino a sera. L’intero ricavato delle quote di partecipazione (la quota pranzo è di 20 euro) sarà destinato alla prevenzione e alla lotta ai tumori. «Il nostro centro, per l’intera giornata, farà da richiamo ai tantissimi appassionati di motori, in particolare dei veicoli che hanno fatto la storia delle due e quattro ruote in Italia», dice il sindaco Alessio Piras. Le strade della zona saranno attraversate da un serpentone colorato di Vespe e 500.

