È riuscito anche il secondo test di accensione del motore Zefiro-40 del lanciatore europeo Vega-C, nella nuova versione che viene definita con un design migliorato dell'ugello: Avio lo ha messo alla prova nell'impianto del poligono interforze del Salto di Quirra per qualificarlo in vista del ritorno al volo entro la fine del 2024, dopo lo stop dovuto al fallimento del suo secondo lancio nel dicembre 2022. Lo rende noto l'Agenzia spaziale europea.

Questo secondo test di accensione segue il primo eseguito lo scorso maggio e conclude i test di qualificazione per il nuovo design di Zefiro-40, che serve per il lancio di satelliti nello spazio.

«Gli ingegneri stanno analizzando le prestazioni del motore, con l'iniziale revisione post-test che indica che il nuovo assemblaggio dell'ugello e il motore hanno funzionato come previsto», scrive l'Esa in una nota. «Mentre il primo test a maggio è stato eseguito ad alta pressione di esercizio e con un breve tempo di combustione, il test di oggi è stato condotto a bassa pressione di esercizio e ha bruciato più a lungo, come atteso e secondo le previsioni del test. Le due accensioni sono una procedura standard quando si preparano i motori a propellente solido per le operazioni, consentendo il lancio di Vega-C entro la fine del 2024».

Lo Zefiro-40 è un motore a razzo alto 7,6 metri, caricato con oltre 36 tonnellate di propellente solido. Per questo test, il motore è stato installato su un banco di prova orizzontale.

Vega-C è l'evoluzione più grande della famiglia di razzi Vega. Il Vega originale è stato lanciato nel 2012 e ha volato 22 volte. L'ultimo volo è avvenuto il 4 settembre per il lancio del terzo satellite Sentinel 2. Vega-C è destinato a prendere il suo posto, garantendo all'Europa un accesso indipendente allo spazio, insieme alla famiglia di razzi Ariane, per lanciare qualsiasi satellite in orbita.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata