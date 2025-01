In un mondo sempre più bisognoso di ponti il teatro si fa strumento di dialogo e resistenza. Sabato dalle 11.30 all’Orto Giardino Mariposa de Cardu, la compagnia teatrale Il Crogiuolo darà il via a un’esperienza unica: “Dalla Nakba a Gaza. Poesia e resistenza in Palestina”. Un recital che non è solo spettacolo, ma un percorso intimo e sensoriale per riflettere sul valore della pace, a partire dalla parola poetica.

L’evento, parte del progetto “Pace in Terra” che animerà gennaio 2025 tra Quartucciu e Cagliari, si propone come un momento di connessione profonda con il dramma e la speranza della Palestina. Guidati dalle voci intense di Rita Atzeri e Gisella Vacca, gli spettatori saranno invitati a immergersi in un’esperienza sensoriale che unisce poesia, natura e memoria collettiva.

L’Orto Giardino diventerà uno spazio poetico a cielo aperto: i versi, appesi agli alberi come frutti pronti da cogliere, accompagneranno il pubblico lungo il cammino verso il “giardino segreto”. Ognuno potrà scegliere e leggere ad alta voce un frammento di poesia prima di essere bendato, un gesto simbolico che richiama il buio della guerra e dell’occupazione. Con gli occhi chiusi, ascolterà poi Rita Atzeri e Gisella Vacca recitare poesie che spaziano dalla Nakba del 1948 alla Gaza odierna.

La benda non sarà solo una metafora visiva, ma un invito a spogliarsi del superfluo e a lasciarsi guidare dalla parola e dall’empatia. Attraverso i versi di Mahmud Darwish e di altri poeti palestinesi, il pubblico entrerà in contatto con storie di resistenza, dolore e speranza, scoprendo come la poesia sia diventata, per generazioni di palestinesi, un potente strumento di lotta. La partecipazione all’evento è su prenotazione, telefonando al numero 334 882 1892.

