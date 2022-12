Prendono il via domani gli interventi di manutenzione straordinaria delle strade rurali di Pula. I lavori riguarderanno le principali strade sterrate del territorio diventate, a causa delle piogge, sempre più impraticabili.

La prima su cui interverrà la ditta incaricata dal Comune sarà il prolungamento di via Masenti, diventata cruciale dopo che il tratto di via Monte Santo che si estende oltre la Strada statale 195 è stato chiuso al traffico a causa dei lavori dell’Enel.

Elisabetta Loi, assessora ai Lavori pubblici e vice sindaca, sottolinea l’importanza dei lavori: «Riteniamo sia doveroso intervenire su queste strade di campagna, percorse tutti i giorni da tantissimi cittadini. Purtroppo i lavori non sono partiti prima a causa del maltempo, per intervenire sulle strade sterrate è necessario che il terreno sia completamente asciutto e non ci siano pozzanghere. Dopo via Masenti i lavori si sposteranno sulla strada Sant’Aliana e nelle altre strade rurali».

