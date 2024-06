Appuntamento sabato sera a Maracalagonis con la quarta edizione del Memorial Gregorio Piga, gara di corsa organizzata dalla società Atletica Maracalagonis con la collaborazione del Comune e della Fidal Sardegna. La gara competitiva per le categorie Junior, Promesse, Senior/Master quest’anno partirà dalla nuova pista di atletica (impianto sportivo Massimiliano Angioni in via dello Sport, angolo Pietro Mennea) prevedendo un circuito di 2,5 chilometri da ripetersi tre volte. In programma anche le corse per i più piccoli, categorie giovanili Esordienti 5-8-10, Ragazzi/e, Cadetti/e, Allievi/e. Prevista anche una corsa/camminata ludico-motoria di 3 chilometri alla quale è possibile ancora iscriversi. Ls partenza delle gare giovanili e di marcia è prevista alle 17. A seguire gara assoluti e master (tre giri da 2,5 chilometri) e la marcia (due giri).

«E’ un evento a cui teniamo tantissimo», dice la presidentessa Lucia Mascia. «Richiede tantissimo impegno ma nei primi anni sono state tante le soddisfazioni. I presupposti per ottenere un grande risultato anche quest’anno ci sono tuttu. Ci aspettiamo di vivere una splendida giornata di sport nel ricordo di Gregorio. Ringraziamo per il sostegno l’amministrazione comunale, la polizia municipale, la protezione civile, le attività locali e la Pro Loco». Il tecnico della squadra è Arturo Zullo. «Una festa per tutti. Per quanto riguarda la squadra, che conta oltre 100 iscritti, stiamo grande un bellissimo lavoro. Ci sono diversi atleti promettenti».

