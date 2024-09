La fibra ottica arriva a Mandas, dove le abitazioni del centro e delle aree periferiche verranno raggiunte dalla banda larga per la connessione veloce a internet.

Proseguono infatti senza sosta le operazioni per realizzare i collegamenti con le residenze domestiche, gli uffici e le attività dei privati.

Questo il cronoprogramma dei lavori: in questi giorni gli operai realizzeranno gli interventi previsti nella tratto di strada che va da via Scalas civico 74 a via Scalas 67; cantiere aperto anche in via Nuova dove si andrà avanti sino al 5 settembre; da venerdì 6 sino a lunedì 9 settembre lavori in via Garibaldi. Nei giorni successivi il cantiere si sposterà in via Corrias e in via XX Settembre.

Limitati i disagi per residenti e automobilisti: i lavori vengono eseguiti senza interrompere il traffico urbano, vietando solamente il parcheggio su un lato della strada. I rifiuti per la raccolta differenziata dovranno essere necessariamente depositati davanti alle abitazioni la notte prima del ritiro, che avverrà alle primissime ore dell’alba.

La fibra ottica è una tecnologia che consente di utilizzare al meglio i dispositivi elettronici connessi alla rete internet con delle ottime prestazioni: il suo punto di forza è la capacità di trasmettere una grande quantità di dati con perdite, estremamente limitate sulle lunghe distanze.

