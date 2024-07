Al via in Sardegna la prima comunità energetica di tipo industriale. A Macchiareddu, nel Centro servizi Cacip, il Consorzio industriale di Cagliari e le prime 13 aziende che hanno aderito all'iniziativa hanno siglato oggi davanti a un notaio l'atto costitutivo del nuovo soggetto giuridico. Le aziende, sotto la regia del Cacip, condivideranno l'energia elettrica prodotta da impianti a fonte rinnovabile presenti nei loro stabilimenti, uno scambio che garantirà vantaggi sia a chi la produce che a chi la riceve. Le prime aziende che entrano a far parte della Cer industriale sono: Sceas, Fibi, Concimi biologici, Ved, Cgs Tec Service, Isola rent, Sirma, Ecos elettronica, Nuova Icom, Aga, Officina meccanica Giorgio Melis, Dedoni Sardinia, Post service.

Un numero, quello dei soci della Comunità energetica, destinato ad aumentare. Come sottolineato dalla presidente del Cacip Barbara Porru, «risolvere il problema energetico rappresenta una delle sfide più importanti per il Cacip e per il futuro del suo territorio, per questo l'idea di fondo è stata quella di creare una o più comunità energetiche in grado di mettere in connessione le imprese con la condivisione dell'energia prodotta sfruttando i benefici della normativa sulla condivisione e autoconsumo della stessa».

All’interno de Centro servizi Cacip è stato aperto anche uno sportello per la gestione dei progetti relativi agli sviluppi delle comunità energetiche rinnovabili. Stretto anche un patto con l'Università di Cagliari «per facilitare il coinvolgimento e coordinamento delle imprese operanti all'interno del consorzio al fine di promuoverne la collaborazione, la condivisione delle conoscenze e l'adozione di pratiche energetiche sostenibili finalizzate al raggiungimento degli obbiettivi della cosiddetta transizione energetica».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata