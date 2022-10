Si terrà domani, domenica 23 ottobre, a Guasila, la terza edizione della “MaraFraus 2022”, manifestazione podistica competitiva di camminata ludico motoria e di corsa promozionale giovanile.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Guasila con l’approvazione della Fidal Sardegna nell’ambito del Festival dell’Altrove dedicato al ricordo dello scrittore e antropologo Giulio Angioni.

La manifestazione è divisa come sempre nella parte podistica competitiva di 12 km e nella camminata ludico-motoria di 5 km. Non è una semplice corsa o una semplice camminata: è una festa dello sport che propone ai partecipanti e al pubblico inclusione, conoscenza, competizione, scoperta, divertimento. Alle 8.30 il ritrovo dei partecipanti, alle 9.30 le iniziative per i più piccoli (Baby Sprint, gare Fidal esordienti, ragazzi, cadetti e allievi), a seguire la partenza unica della corsa e camminata che si concluderà con la premiazione e il pranzo.

La corsa competitiva si snoderà su un percorso collinare con terreno misto tra sterrato e asfalto, con partenza ai piedi del Santuario della Beata Vergine Assunta, dal quale si raggiungerà la chiesa campestre della Vergine d'Itria, la località Fraus per poi rientrare nel centro di Guasila.

© Riproduzione riservata