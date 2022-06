“Cara Unione,

sono un'abitante del quartiere di Genneruxi e scrivo per segnalare che da quando abbiamo avuto le forti piogge, a novembre, l'intero quartiere (5.500 abitanti) è interessato da continue interruzioni di corrente attraverso i salvavita degli appartamenti e delle ville, in particolare ai piani bassi.

Ad una nostra richiesta di intervento da parte del distributore, ci è stato risposto che, essendo il nostro quartiere il più vicino alla centrale elettrica, quando ci sono sbalzi di tensione i salvavita potrebbero saltare e che dovremmo far installare (a nostre spese) un salvavita più all'avanguardia.

Questi continui disservizi non ci consentono di allontanarci da casa serenamente per paura di trovare, al nostro rientro, il cibo del frigo andato a male, i prati secchi a causa delle mancate irrigazioni e gli elettrodomestici danneggiati.

Io, gli altri occupanti del palazzo in cui vivo e altri abitanti del vicinato abbiamo fatto verificare i nostri impianti privati e tutto è risultato regolare quindi ci deve essere qualcosa che il distributore sta omettendo.

Nessuno ci da udienza, e il nostro augurio è che si possa presto riuscire a risolvere qualcosa.

Grazie dell’attenzione”.

M.P. – Genneruxi

***

