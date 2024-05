Con lo spettacolo “Don Chisciotte?”, studio scenico liberamente ispirato al testo di Cervantes, prende il via domani a Dolianova la quarta edizione della rassegna Teatri d’Estate organizzata dalla compagnia “Il Salto del Delfino” con la direzione artistica di Nicola Michele.

Don Chisciotte? (foto Zizi)

L’appuntamento è per le 19 negli spazi dell’oleificio Cannavera località Sa Sermenta. Sette gli eventi in programma fino al 29 settembre che saranno ospitati a Villa de Villa. La rassegna, nata nel 2001 durante il lockdown, ha come obiettivo la diffusione del teatro nelle periferie spaziando dal teatro di comunità al teatro dell’arte.

L’edizione di quest’anno propone alcuni spettacoli di rilevanza nazionale come quelli in programma l’8 e il 9 giugno alle 21, a Villa de Villa, sarà in scena Mamadou Dioume, maestro, attore e collaboratore di Peter Brook con "A spasso con Mamadou Dioume e l'eredità di Brook": racconto della sua esperienza al fianco di coloro che hanno fatto la storia del teatro di ricerca. Dioume terrà a Dolianova un seminario formativo intensivo dedicato al training corporeo, movimento scenico ed espressione corporea conducendo gli allievi alla scoperta della potenza espressiva del gesto.

Giovedì 25 luglio, alle 21, Teatri d’Estate proseguirà con lo spettacolo "Desaparecidos”, scritto, diretto e interpretato da Nicola Michele con le musiche dal vivo alla chitarra Alessandro Manunza. Stessi protagonisti il giorno successivo nello spettacolo “Riveder le stelle: 700 anni con Dante”, un viaggio tra le più belle composizioni del sommo poeta, a settecento anni dalla sua scomparsa.



Giovedì 1 agosto, alle 21, spazio a uno dei più antichi testi del teatro satirico in lingua sarda: “Sa Scomuniga de Predi Antiogu”. La quarta edizione di Teatri d’Estate si chiuderà domenica 29 settembre (alle 18) con il primo studio scenico dell’opera Pinocchio dice la verità, liberamente ispirato al celebre romanzo di Collodi. Per informazioni si possono chiamare i numeri 393 8879311 su WhatsApp o visitare il sito www.ilsaltodeldelfinoteatro.it.

