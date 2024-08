Una transenna a delimitare una buca di circa un metro sul marciapiede nel cuore di Costa Rei, in via Colombo. Niente di strano se non fosse che quella buca è presente da tre mesi. E proprio in quella buca, nonostante la transenna, ci è caduto un anziano, la notte. Poi un bambino, mentre giocava e persino un ragazzo (distratto dal telefonino). Solo per una fortunata coincidenza nessuno – sino ad oggi – ha riportato delle conseguenze.

Impossibile, in ogni caso, per chi passeggia con un passeggino, percorrere il marciapiede in sicurezza. Così come balza all’occhio un’immagine poco decorosa di quel tratto di strada.

L’appello di turisti e residenti, rivolto all’ente competente ("Ancora non abbiamo capito di chi sia la competenza”) è di intervenire prima che la stagione finisca. Via Colombo, infatti, è tra le strade più trafficate di Costa Rei: decine le attività commerciali presenti.

© Riproduzione riservata