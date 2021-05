Il Comune di Castiadas ha avviato la procedura per rendere applicabile sul territorio comunale la celebrazione di matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili fuori della Casa Comunale.

Per questo, è stato indetto un avviso pubblico di manifestazione d’interesse a concedere in comodato d’uso gratuito all’Amministrazione Comunale, per la durata di cinque anni, idoneo spazio per la celebrazione di matrimoni di rito civile e la costituzione delle unioni civili.

Nel Sarrabus molti matrimoni, e non solo civili, in passato sono stati celebrati anche in spiaggia. "Nel nostro territorio la scelta per questi eventi non manca di certo sul litorale come nell'entroterra”, ha detto il sindaco Eugenio Murgioni.

Antonio Serreli

