«Sono soddisfatto che il Governo abbia approvato l'ordine del giorno che ho presentato a favore dell'apertura dell'Accademia di Belle Arti anche nella città di Cagliari, valorizzando il lavoro del liceo Artistico 'Foiso Fois' con la collaborazione già esistente dell'Accademia di Belle Arti di Sassari».

Lo afferma Salvatore Deidda, deputato di Fdi e presidente della IX commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni. «Dalla scorsa legislatura sostengo questo progetto e anche i precedenti esecutivi avevano approvato le mie proposte, tanto che il progetto sembrava concretizzarsi con l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Paolo Truzzu. Non abbiamo fatto in tempo, ma anche grazie al capogruppo Fdi Pierluigi Mannino e ai colleghi del gruppo abbiamo riproposto il tema nel consiglio comunale di Cagliari e ora in Parlamento, con il governo che dà il proprio parere favorevole».

E aggiunge: «L'istituzione consentirebbe di rispondere alla sempre più crescente domanda di alta formazione artistica proveniente dagli studenti dei licei artistici residenti nel sud della Sardegna, evitando, quindi, l'emigrazione degli stessi studenti verso altre città e/o l'abbandono della carriera artistica, anche in ragione degli alti costi conseguenti all'eventuale trasferimento presso altre sedi».

(Unioneonline/Fr.Me.)

© Riproduzione riservata