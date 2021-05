Si aggrava la situazione a Burcei: i casi di Covid continuano a crescere (oggi sono 19), mentre su indicazione dell'Ats il sindaco ha disposto la chiusura delle scuole cittadine: quelle dell'infanzia, primaria e secondaria dell'Istituto comprensivo "Manzoni.

Il tutto in attesa di accertamenti su presunti casi di varianti al Covid all'interno della scuola che resta chiusa da oggi sino al 17 maggio.

Negli ultimi dieci giorni a Burcei c'è stato un notevole balzo in avanti del virus, passando, secondo le comunicazioni dell'Ats , dai sette casi di inizio mese ai 19 di oggi su una popolazione inferiore ai tremila abitanti. Si attende l'apertura dell'hub in paese per le vaccinazioni secondo i programmi dell'Ats.

