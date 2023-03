Burcei ha una nuova associazione di volontariato. Si chiama “Burcei soccorso”, che si aggiunge alla Confraternita di Misericordia (una istituzione da anni in paese), con l’obiettivo di garantire un servizio H 24 per un pronto intervento.

Alla cerimonia con i fondatori della nuova associazione hanno presenziato il sindaco Simone Monni e la consigliera comunale con delega alle associazioni Silvia Maccioni. La sede è in via IV Novembre.

«L'associazione “Burcei Soccorso”», dice la presidente Alessia Toro, «opererà nel servizio sanitario in aiuto alla popolazione: sarà operativa con una ambulanza allestita per prestare assistenza agli infermi. Saremo impegnati nelle dimissioni ospedaliere e da case di cura, ma anche per accompagnare chi ha necessità di visite mediche, di servizio dialisi e di ricoveri».

Soddisfazione per la nascita di questa nuova realtà è stata espressa dal sindaco Monni e dall'assessora alla Sanità Tilde Scalas. Una conquista per un paese isolato come Burcei.

