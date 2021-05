Al via anche a Burcei la campagna anti Covid. Mobilitati al momento Comune, medici di famiglia e Ats Sardegna con la collaborazione dei volontari della Misericordia. In attesa dell’aperta dell'hub, sono stati i medici di famiglia a fare i primi vaccini a domicilio agli over 90. La prima ad essere stata vaccinata è stata la signora Raffaela Tolu, assieme ad altri 10 ultra novantenni del paese.

Ora i medici attendono conferma per la consegna di altri quattro flaconi del vaccino "Moderna" per 11 dosi ciascuno, che permetteranno la vaccinazione di altri 44 over 80 prenotati per domani mattina.

"Purtroppo – ha detto il vice sindaco Marcello Malloru - si rileva una percentuale non irrilevante di anziani che sono stati contattati, rifiutando il vaccino. Confidiamo nel buon senso di tutti. È necessario che tutti aderiscano a questa campagna di vaccinazione perché solo così sarà possibile sconfiggere il virus".

Intanto si attende l'apertura dell'hub. Nei giorni scorsi l'Ats ha effettuato un sopralluogo nei locali identificati dal Comune per portare avanti questa campagna: "Aprirà presto – assicura Malloru – qui, si potranno vaccinare tutti i nostri concittadini che hanno già presentato l'adesione presso i locali della Misericordia, oltre a coloro che vorranno ancora aderire".

