Tutto pronto per la “Pula fun run”, la corsa più colorata dell’estate che questa sera animerà le strade del paese e permetterà di sostenere i bambini affetti da cardiopatie. La gara, organizzata in collaborazione tra il Comune, l’associazione dei commercianti Vivi Pula e l’Atletica Pula, fa parte degli appuntamenti sportivi organizzati questo mese, che già nelle scorse settimane hanno animato la spiaggia di Campu Matta.

Alla manifestazione sarà presente Roberto Tumbarello, direttore della Struttura complessa di Cardiologia pediatrica e della cardiopatie congenite del Brotzu, alla quale gli organizzatori hanno deciso di devolvere il ricavato della manifestazione.

Per gestire il traffico cittadino prima dell’inizio della gara, il Comune ha individuato tre aree di sosta: nei pressi del palazzetto dello sport e di fronte alla scuola alberghiera dove si potrà parcheggiare gratuitamente, e in viale Segni, dove sono presenti le strisce blu. Il raduno è previsto per le 18,30 nella piazza del Municipio, la gara prenderà il via alle 19,30: alle 21, in piazza Del Popolo, spazio all’Holy fluo party per il divertimento di grandi e bambini. Durante l’evento suoneranno Albo dj e Michelle, chiuderà la serata Vincenzo Callea. Salvatore Di Caro, consigliere comunale che ha curato l’organizzazione della manifestazione, è soddisfatto della risposta del popolo dei runners: «Abbiamo ricevuto oltre 500 iscrizioni, siamo felici che gli sportivi abbiano compreso l’importanza di questo appuntamento, ci sarà da divertirsi, ma siamo sicuri che questa gara potrà aiutare anche tanti bambini».

