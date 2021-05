I carabinieri li hanno sorpresi in auto a Quartu, in via Serre di Quartucciu, durante la notte.

A quel punto è scattata la domanda di rito: “Cosa ci fate in giro, nonostante il coprifuoco per il Covid?”.

Ma i due – un 34enne e un 19enne – non hanno saputo dare valide motivazioni.

Per questo i militari, in servizio proprio per verificare il rispetto delle restrizioni per contenere l’epidemia, li hanno segnalati entrambi alla Prefettura di Cagliari.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata