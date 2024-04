Privacy e sicurezza informatica sono due concetti con cui bisogna fare i conti sempre di più, soprattutto nel mondo digitale che ogni giorno frequentiamo.

Quali sono i limiti imposti alla privacy e come le aziende si devono rapportare nei confronti dei consumatori e fruitori dei servizi? E come assicurare la massima sicurezza nella protezione dei dati?

Il talk

Sono questi alcuni degli argomenti che verranno affrontati durante il talk “Privacy e sicurezza”, promosso dall’Università di Cagliari con L’Unione Sarda, che andrà in onda venerdì 19 aprile alle 17.30 in diretta streaming su Unionesarda.it. Si parlerà anche di call center particolarmente aggressivi, degli investimenti necessari per le aziende sul fronte della sicurezza informatica ma anche dei limiti del telemarketing e delle norme da applicare per quanto riguarda la gestione dei dati sul fronte della privacy.

I partecipanti

All’incontro parteciperanno Massimo Farina, docente di Informatica giuridica all’Università di Cagliari, Gianmarco Gometz, docente di Filosofia del diritto sempre nell’Ateneo cagliaritano, Federica Orecchioni, commissario capo della Polizia postale, Raffaele Panico, responsabile frodi di Poste Italiane, Michela Massimi, funzionaria del Garante della privacy, e Cristiano Erriu, segretario generale della Camera di commercio.

L’incontro sarà coordinato dal caporedattore dell’Unione Sarda Giuseppe Deiana.

