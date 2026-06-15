La prima vera botta di caldo della stagione è in arrivo. L'avanzata di un'alta pressione di matrice nordafricana determinerà nei prossimi giorni un consolidamento della stabilità atmosferica, accompagnato da un progressivo e marcato incremento dei valori termici. Nel centro della Sardegna si raggiungeranno i 40 gradi, l’afa intensa invece dominerà sulle coste.

A guidare questa netta svolta è l'espansione verso il Mediterraneo di un potente promontorio anticiclonico di origine subtropicale, il celebre anticiclone africano, pronto a fare da scudo contro le perturbazioni e ad azzerare le piogge su tutto il Paese. La spinta al caldo record arriverà dalle masse d'aria richiamate direttamente dal deserto sahariano (tra Algeria, Tunisia e Libia). Nel loro viaggio verso l'Italia, queste correnti roventi e secche attraverseranno il Mediterraneo, caricandosi di umidità nei bassi strati. Il cambiamento sarà tangibile già da oggi: il sole dominerà ovunque, con massime tra i 28 e i 32°C in pianura padana (Bologna sarà tra le città più calde) ed intorno ai 30°C al centro sud e sulle isole.

La vera fiammata africana si consumerà poi da metà settimana. Da mercoledì 17 in avanti le pianure del Nord e gran parte del Centro-Sud vedranno i termometri superare diffusamente i 35°C, con picchi verso i 39/40°C a Bologna, Firenze, Foggia e nelle aree interne della Sardegna.

Sulle coste, invece, l'alto tasso di umidità trasformerà il calore in afa intensa, amplificando la sensazione di disagio soprattutto di notte a causa della totale assenza di vento.

(Unioneonline)

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