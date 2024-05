Un comitato promotore di amministratori sardi per portare il tema dell’insularità a Bruxelles. Tra loro sindaci, assessori e consiglieri – ben 250 – che hanno deciso di firmare il “Manifesto dell’insularità” a sostegno della candidatura di Michele Cossa al Parlamento europeo. Tra gli obiettivi della neonata “alleanza”, quello di creare rete tra chi è convinto che il tema tanto caro all’Isola e al comitato debba essere sciolto anche in Europa.

Così, a quasi due anni dall’inserimento del Principio di Insularità in Costituzione – avvenuta il 28 luglio 2022 – di cui Cossa è stato promotore, una parte della società chiede all’Europa di dare ascolto ai diritti delle Isole. E lo fa firmando un manifesto e istituendo un Comitato ad hoc, come si legge nel testo dell’appello: «È indispensabile utilizzare finalmente questo potente strumento costituzionale che, in Europa, è in grado di cambiare il futuro della nostra terra nei trasporti, nella continuità territoriale, nell’energia, nelle infrastrutture, nella salvaguardia dell’ambiente, nella fiscalità di vantaggio e nello sviluppo economico. L’elezione di Michele Cossa è dunque un’opportunità che non dobbiamo perdere per avere a Bruxelles il più agguerrito interprete dei diritti dell’insularità e delle aspettative di tutti i sardi».

Di seguito l’elenco degli Amministratori locali che hanno firmato l’appello:

Antonello Muroni, Giangiuseppe Nurra, Andrea Figus, Paolo Fontana, Bruno Masala, Luisa Atzori, Maria Ciaccio, Ignazio Pireddu, Maurizio Tunis, Antonio Piu, Nicola Angius, Cristian Barrili, Ivan Mameli, Federico Mulas, Francesca Uda, Maria Vincenza Onano, Gavino Casu, Giovanni Carta, Pietro Cau, Bruno Congiu, Teresa Esposito, Annalisa Mele, Elisa Mura, Stefania Piredda, Massimo D'Agostino, Claudio Dettori, Gian Piero Marras, Mariano Sanna, Fabio Porcu, Leonardo Tilocca, Sandro Scudu, Marcello Vacca, Giuseppe Ruiu, Salvatore Pittalis, Alice Carboni, Gian Cristian Melis, Salvatore Cara, Maria Carla Leori, Corrado Melis, Roberto Serra, Maria Concetta Spada, Enrico Lobino, Sandra Manca, Rita Tolu, Giuliana Biasioli, Maurizio Mele, Valentina Pistis, Angela Desole, Marco Melis, Gianni Mureddu, Sebastiano Podda, Maria Giuseppina Tamponi, Paolo Sale, Enrico Virdis, Lucia Farina, Giorgio Magario, Matteo Manca, Michele Carboni, Gianni Renda, Giuseppe Mellino, Antonello Cubaiu, Vincenzo Renda, Stefano Anni, Alessandro Fiorentino, Monica Fois, Manola Casula, Roberta Daga, Paolo Angioi, Luca Faedda, Sergio Locci, Luigi Mureddu, Roberto Pisanu, Massimiliano Sanna, Giuliano Uras, Lillino Canu, Gian Filippo Sechi, Giorgio Fresu, Pierluigi Marchesi, Mariano Soro, Bernardo Spanu, Giacomo Contini, Umberto Ticca, Germana Cocco, Fabrizio Madeddu, Emanuela Katia Pilloni, Roberto Schirru, Andrea Casu, Pierpaolo Erbì, Domenico Azara, SamantaCoppi, Nadia Matta, Antonio Mura, Carlo Duilio Viti, Giuseppe Deiana, Lello Masia, Giuseppe Palopoli, Salvatore Pes, Salvatore Carta, Claudio Argiolas, Mariano Argiolas, Gennaro Fuoco, Gabriella Mameli, Giulio Melis, Antonella Buda, Elena Cornalias, Nicola Sassu, Antonio Argiolas, Giulia Argiolas, Massimiliano Bullitta, Ilario Corona, Ignazia Ledda, Emanuele Meloni, Laura Petronio, Riccardo Pieretti, Alberto Pili, Silvia Pitzianti, Federico Porcu, Paola Secci, Rosalia Sechi, Mario Serrau, Matteo Taccori, Adriano Bellu, Gianluigi Farris, Stefano Grecu, Maria Sara Sechi, Beatrice Mura, Vittorio Pinducciu, Gionni Deledda, Carlo Lisci, Stefano Piras, Pierpaolo Sau, Marco Tatti, Francesca Coialbu, Valentina Manca, Pier Paolo Mulas, Valentina Pintus, Francesco Murru, Sebastiano Petretto, Giovanni Antonio Sechi, Giuliano Orrù, Massimo Pinna, Faustino Tuveri, Francesca Zorco, Efisio Carta, Anna Ligia, Claudio Pinna, Alessandro Serra, Niccolò Lucchi, Antonio Chessa, Gian Carlo Profili, Fabio Cosseddu, Giacomo Contini, Mario Antonio Faedda, Francesco Dui, Claudio Dettori, Pietro Carbini, Settimo Nizzi, Cristina Mela, Sabrina Serra, Elena Casu, Antonella Sciola, Ivana Bolacchi, Salvatore Sini, Maria Antonietta Cossu, Simonetta Padre, Marco Balata, Claudia Serreli, Nicola Tuveri, Marcello Melis, Simonetta Raimonda Lai, Giuseppe Langella, Luigi Romano, Antonio Addis, Laura Cappelli, Andrea Tunis, Antonio Masia, Marco Demontis, Renato Casula, Francesco Ginesu, Simonetta Lai, Bastianino Monni , Nunzio Camerada, Giuseppe Musu , Manuel Mainetti , Giovanna Rassu, Antonietta Rassu, Pietro Carzedda, Angelo Cocciu, Silvana Manchia, Valerio Spano, Nicola Serreri, Paolo Oliva, Rosaria Montisci, Paola Gambula, Giovanna Porcu, Alessandro Porcu, Maurizio Concas, Maria Luisa Caria, Arianna Cera, Valeria Cotza, Ilaria Pitzalis, Federica Pilloni, Maura Olla, Luigi Manca, Andrea Locci, Gigi Paddeu, Gigi Concu, Rita Ragatzu, Pierpaolo Ambu, Francesco Ciaramella, Ivan Piras, Chicco Fenu, Anna Rita Agus, Marianna Scioni, Pier Vitale Atzu, Antonello Origa, Salvatore Saba, Daniele Mascia, Gabriele Altea, Riccardo Saldi, Rita Porru, Luca Littera, Simone Melis, Giovanni Cocco, Valentina Usalla, Angelo Aru, Giuseppe Cappai, Paolo Loddo, Giuseppe Fasolino, Aldo Salaris.

