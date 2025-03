Maltempo in arrivo nelle prossime ore in diverse parti della Sardegna. La Protezione civile ha emesso un avviso di allerta gialla, per criticità ordinaria, valido dalla mezzanotte di oggi sino alle 23.59 del 12 marzo.

L’allerta per rischio idrogeologico interesserà le aree del Sulcis, Cagliaritano, Oristanese e Sardegna centrale. Rischio idraulico nel Campidano.

Secondo il centro previsioni meteo dell’Arpas, mercoledì 12 marzo si prevede «cielo nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio, con cumulati deboli o moderati, specie su zone occidentali. Le temperature minime saranno in aumento sul settore orientale e stazionarie altrove. Le massime in calo.

I venti saranno deboli o moderati dai quadranti meridionali tendenti a disporsi da quelli occidentali dalle ore centrali della giornata».

(Unioneonline/v.f.)

