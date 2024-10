Tornano piogge e temporali in Sardegna, almeno fino alla tarda serata di mercoledì.

La Protezione civile ha emanato una nuova allerta meteo che riguarda in particolare il settore sud-orientale dell’Isola.

«Si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sardegna meridionale e orientale. I cumulati saranno localmente molto elevati in 12 ore, con temporali di forte intensità più diffusi sul settore sud-orientale».

«I fenomeni inizieranno dai settori centromeridionali – aggiunge la Protezione civile – per poi muoversi verso nord».

Mari mossi o molto mossi, non calano le temperature massime, che si attestano tra i 19 e i 23 gradi.

E come per ogni allerta meteo, scatta l’emergenza a Cagliari e in particolare a Pirri. Nel capoluogo c’è l’allerta di colore giallo per rischio ideogeologico e temporali fino alle 12 di domani, mercoledì 23 ottobre, da quell’orario l’allerta sale di livello e diventa arancione.

I consigli sono i soliti: restare in casa, evitare seminterrati e piano terra, non attraversare sottopassi o torrenti in piena né sostare vicino a ponti e argini di torrenti e fiumi. E a Pirri già si temono gli allagamenti, tanto che il Comune ha comunicato l’elenco delle vie dove è opportuno parcheggiare.

