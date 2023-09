«Sono favorevolmente convinta che la pesca dei ricci si possa fare tutto l’anno». Si apriva così il comunicato diffuso ieri dalla Regione Sardegna con le parole, riportate in un lungo virgolettato, «dell’Assessore dell’Agricoltura, Valeria Satta, al termine della riunione con il Comitato Pesca».

Un comunicato in cui le dichiarazioni dell’assessora proseguivano con toni netti: «Intendo ribadire e affermare la mia piena convinzione sulla necessità di rivedere la norma Regionale sul blocco della pesca del riccio di mare in Sardegna». E ancora: «Anche nel corso della riunione col Comitato Pesca, ho espresso la volontà di venire incontro alle esigenze dei nostri pescatori che si ritrovano inevitabilmente penalizzati per quello che è il fermo pesca attuale». Fino alla conclusione: «Proporrò pertanto, a stretto giro, un emendamento che consenta la riapertura possibilmente a tempo indeterminato della pesca del riccio».

Un’uscita su cui era arrivata in serata la replica dell’assessore all’Ambiente Marco Porcu, che aveva sottolineato l’importanza delle «politiche di tutela del riccio», definite «fondamentali, e la maggior parte dei pescatori questa cosa l’ha capita», la precisazione.

Oggi, quindi, la retromarcia, affidata ad un nuovo comunicato in cui la Regione parla di «cattiva interpretazione» delle parole dell’assessora e di «mero errore di comunicazione». «Preciso di non aver mai detto e lo sottolineo, di voler aprire la pesca del riccio tutto l’anno perché sarebbe chiaramente impossibile e impattante sul nostro ecosistema marino, perché distruggerebbe una specie per noi assolutamente importante», le parole di Valeria Satta, affidate a un nuovo virgolettato. «Pertanto – l’ulteriore precisazione – ribadisco che non ho mai detto di voler aprire la pesca del riccio tutto l’anno ma semplicemente di rivedere il blocco che impedisce ai nostri pescatori di andare a pescare i ricci». «Quindi – chiude il comunicato – di rivederlo come è stato fatto l’anno scorso, giustamente, in Consiglio Regionale e di prevederlo anche per quest’anno ed eventualmente, secondo gli studi che emergeranno poi al Comitato Tavolo Pesca, anche per l’anno prossimo».

