In occasione della Sartiglia che ritorna dopo due anni di silenzio sono attese tantissime persone. Come anche per Su Marrulleri, la tradizionale sfilata di carri allegorici che andrà in scena a Marrubiu domenica 26 febbraio. Questo anche grazie ai treni straordinari messi a disposizione da Trenitalia. In accordo con la Regione Sardegna ha attivato infatti quattro treni straordinari che circoleranno le prossime due domeniche, 19 e 26 febbraio, in occasione delle feste.

“Si tratta di due treni con partenza da Cagliari alle 8.30 e alle 11.30 e due di ritorno da Oristano alle 17.50 e alle 20.45 con fermate intermedie a Cagliari S. Gilla, Elmas aeroporto, Cagliari Elmas, Assemini, Decimomannu, Villasor, Serramanna, Nuraminis, Samassi, Serrenti, S. Gavino, Uras, Mogoro, Marrubiu-Terralba-Arborea - fanno sapere da Trenitalia - I treni integreranno l’offerta ordinaria con oltre 2mila posti in più e consentiranno gli spostamenti a bordo del Regionale a quanti vorranno partecipare alle due giornate di festa ad Oristano e Marrubiu".

