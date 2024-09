Si chiuderà domani a Olbia il grande viaggio di Alessandro Mucci e Stefano La Mastra, nella tappa in Sardegna di "Pedalando per la ricerca". L'iniziativa ha come obiettivo quello di raccogliere nuovi fondi per la Fondazione Airc per la ricerca sul cancro. È cominciata sabato scorso, con sei tappe e oltre 1.100 chilometri in bicicletta che in questi giorni hanno visto i due protagonisti passare per Alghero, Oristano, Sant'Antioco, Tortolì e Cagliari, sostanzialmente percorrendo tutto il perimetro dell'Isola (con 11.000 metri di dislivello). Ad affiancare Mucci e La Mastra sulle strade sarde anche le Pink Flamingos, un gruppo di cicliste isolane che da anni sono attive a favore della ricerca oncologica.

Il progetto. "Pedalando per la ricerca" è nato a gennaio 2020, su idea di Mucci, per sensibilizzare le persone sull'importanza della ricerca oncologica e per raccogliere fondi destinati a ricercatrici e ricercatori Airc, fondazione che in Sardegna ha attivi tre progetti di ricerca (investimento complessivo da 273.000 euro) e il cui Comitato è attivo dal 1991 con Pietro Biggio come presidente. Nei quasi cinque anni di attività si è arrivati a oltre 50.000 euro e, tramite il sito Rete del Dono, è possibile effettuare una donazione dando il proprio contributo. Prima di arrivare in Sardegna, Mucci e La Mastra hanno attraversato il Centro Italia e l'arco Alpino occidentale, dopo aver già fatto un gran percorso in bici da Barcellona a Genova.

(Unioneonline/R.Sp.)

© Riproduzione riservata