Pecore e latte in Sardegna, i conti non tornano. Ne è convinto Tore Piana, presidente del Centro studi agricoli. Numeri alla mano, fa i calcoli sulla produzione di ogni capo: meno di mezzo litro di prodotto per pecora ogni giorno. «Questo è possibile?», si chiede aprendo il dibattito, «O ci sono molte pecore femmine in meno di quelle registrate nella banca dati nazionale dell’anagrafe zootecnica? O qualcuno fa il furbo e non ha registrato il latte prodotto».

Domande provocatorie che arrivano alla fine di un ragionamento semplice, per dire che «troppe cose non quadrano».

Al 30 giugno 2023 in Sardegna risultano registrate 2.626.418 pecore femmine adulte. «Se leviamo il 15% che non produce e non figlia – calcoliamo 400 mila pecore – abbiamo in produzione 2.226.418 pecore. Il latte prodotto dal 1 ottobre 2022 al 31 luglio 2023 è di 255 milioni di litri circa. Se li dividiamo per il numero pecore registrate, e leviamo le 400 mila che non producono, e calcoliamo 8 mesi di produzione», riflette Piana, «abbiamo che ogni pecora produce solamente 115 litri anno. E se dividiamo per 8 mesi, una pecora produce litri 14,5 mese, che danno una resa di meno mezzo litro al giorno per pecora».

Il quesito è lanciato sui social, attraverso la pagina ufficiale del Centro studi: «Vorrei aprire un sereno e costruttivo dibattito fra tutti noi e cercare di capire cosa sta accadendo in Sardegna, anche perché a Novembre sarà convocato il tavolo sulla Pac al ministero sui risultati della domanda 2023, tavolo cui sono componente».

