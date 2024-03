A Pasqua e Pasquetta le gite fuori porta sono salve. Almeno in Sardegna infatti il 31 marzo e il primo aprile splenderà il sole.

Secondo le previsioni meteo infatti il passaggio nell’Isola di correnti umide e instabili sta andando più veloce del previsto, e le nuvole inizialmente previste sulla Sardegna saranno spazzate via anzitempo.

«La perturbazione lambirà il nord Sardegna, ma sarà più verso la Corsica e il Tirreno passando sulla nostra regione con debole intensità e con piovaschi occasionali soprattutto nella notte tra Pasqua e Pasquetta, ma le giornate saranno pressoché soleggiate. Poi il lunedì ci sarà una prevalenza di venti nord occidentali», spiegano dall'ufficio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu.

Temperature in salita già da domani, «con l’alta pressione africana che farà un’azione di blocco nei riguardi della vasta perturbazione nord atlantica». Le massime saliranno dagli odierni 18 gradi a 24-25. Poi torneranno a scendere, spiegano gli esperti, intorno ai 22 per sabato e domenica e nuovamente attorno ai 18-19 il lunedì di Pasquetta, in cui «ritorna l’aria fredda nord atlantica»

(Unioneonline/L)

