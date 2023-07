Cara Unione,

premetto che da molto tempo uso effettuare i pagamenti, anche di poco valore, con bancomat o carta di credito, sia per praticità, sia per maggiore sicurezza.

Il giorno 21 luglio ho parcheggiato la mia auto a noleggio nel parcheggio di una spiaggia vicino a Badesi. Sono stato fermo al parchimetro per 20 minuti sotto un sole cocente perché non riuscivo a pagare con la mia carta e, come specificato prima, non avevo contanti (monete, perché il parchimetro accetta solo monete). Esausto e non avendo voglia di rifarmi km di strada, me ne sono andato sulla spiaggia (erano le ore 15,30). Al mio ritorno, ho trovato l'avviso di una multa di €39 da pagare esclusivamente online con Pagopa che, vi assicuro, non è affatto semplice!

Il giorno successivo sono andato su un'altra spiaggia e tutto si è ripetuto uguale: il parchimetro, pur avendo la funzione per pagamento con carta elettronica, non la accetta.

Mi domando se è un deplorevole disservizio o è studiata la cosa. Perché, soprattutto in vacanza, tantissime persone usano solo carte elettroniche per i pagamenti.

Con grandi sforzi e tanti improperi, il giorno stesso sono riuscito a pagare la multa con Pagopa per non incorrere in ulteriori sanzioni.

Lettera firmata*

(*le generalità, a conoscenza della redazione, vengono omesse nel rispetto della privacy e secondo la normativa vigente)

***

Potete inviare le vostre lettere, segnalazioni e contenuti multimediali a redazioneweb@unionesarda.it specificando il vostro nome e cognome e un riferimento telefonico. Nell'oggetto dell'email chiediamo di inserire la dicitura #CaraUnione.

(La redazione si limita a dar voce ai cittadini che esprimono opinioni, denunciano disservizi o anomalie e non necessariamente ne condivide il contenuto)

© Riproduzione riservata