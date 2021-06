Dopo il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, anche il governatore della Sardegna Christian Solinas ha ricevuto l'ambasciatore italiano nel Principato di Monaco, Giulio Alaimo, per un colloquio su temi “diversi e strettamente legati all'attualità, dalla promozione turistica alla tutela delle bocche di Bonifacio per arrivare alla salute del mare e alle iniziative di sviluppo sostenibile da favorire per creare nuove forme di collaborazione”.

Il faccia a faccia è avvenuto a Villa Devoto, sede della giunta regionale.

Al centro dell’incontro, oltre all'emergenza sanitaria ed economica, anche la possibilità di “sviluppare sinergie che portino a nuove opportunità nella fase post-Covid, anche le eccellenze sarde, l'enogastronomia, il turismo”.

“Il Presidente Solinas – si legge in una nota - ha rimarcato l'importanza dei temi ambientali e l'impegno costante della Regione per la tutela, riqualificazione e valorizzazione di aree ad alto potenziale ambientale e turistico e per tutte quelle iniziative in grado di favorire uno sviluppo rispettoso del territorio. La lotta alla plastica come forma di protezione del mare, in questo senso, rappresenta per la Sardegna una buona pratica da perseguire e rafforzare per trasmettere alle future generazioni quel rispetto della Natura che l'utilizzo smodato delle risorse naturali ha posto in secondo piano”.

"Da entrambe le parti – conclude la Regione – è emersa quindi la volontà di una sempre maggiore collaborazione, in linea con le potenzialità che la Sardegna e il Principato di Monaco possono esprimere”.

L’ambasciatore ha incontrato anche il numero uno dell'Authority portuale, Massimo Deiana. Anche in questo caso il faccia a faccia è stato proficuo per instaurare rapporti di collaborazione.

"Montecarlo, più che uno scalo concorrenziale, rappresenta per i porti sardi un valido punto di riferimento e di scambio - ha detto Deiana - Sono numerose le navi da crociera e gli yacht che si muovono più volte, anche nel corso della stessa stagione, tra le due realtà, per cui ritengo ci siano basi più che consolidate per istituzionalizzare una strategia di collaborazione e di condivisione".

